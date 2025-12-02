Siete niños murieron por tos convulsa y siguen subiendo los casos

La Argentina atraviesa uno de los brotes de tos convulsa más importantes de los últimos años y se confirmó la muerte de siete niños y un fuerte incremento de los casos en las últimas seis semanas. Detectan una importante cantidad de bebés sin el esquema de vacunación completo y madres no inmunizadas durante el embarazo.

Los datos actualizados del Ministerio de Salud de la Nación encendieron todas las alarmas y entre las víctimas fatales, había tres pequeños recién nacidos. Hasta mediados de noviembre, el país registró 5.110 casos sospechosos y 688 confirmados, lo que representa una incidencia acumulada de 1,45 casos cada 100.000 habitantes.

Las cifras no solo superan ampliamente a las del mismo período de los últimos cuatro años, sino que ya están por encima del registro de 2023, cuando Salta lideró las notificaciones nacionales.

El brote no se concentra en una única jurisdicción. Además de Tierra del Fuego, donde comenzó el alerta epidemiológico, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires son los distritos que más consultas registran por síntomas compatibles: tos persistente, catarro y episodios de asfixia en lactantes.

La tos convulsa es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite con extrema facilidad al toser, hablar o estornudar. Aunque puede afectar a personas de todas las edades, los bebés menores de seis meses y los niños sin vacunación completa son quienes corren mayor riesgo de evolucionar a cuadros graves.