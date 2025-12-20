Alerta por tormentas fuertes a severas durante el domingo

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad se informó este sábado una actualización del pronóstico meteorológico ante la probabilidad de tormentas fuertes a severas que podrían desarrollarse durante la jornada del domingo en distintos puntos del territorio provincial.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, la persistencia de aire cálido, húmedo e inestable favorece la formación de tormentas que, en algunos casos, podrían adquirir características severas.

Los eventos previstos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, posible caída de granizo y actividad eléctrica, con mayor probabilidad de afectación en zonas del oeste, norte, noroeste, centro y suroeste de la provincia.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población extremar las medidas de prevención, evitar la circulación en horarios críticos y mantenerse alejados de ríos y arroyos, especialmente en áreas serranas y zonas propensas a crecidas repentinas.