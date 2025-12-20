Arrancó la Fiesta del Deporte con gran público y emoción en Carlos Paz

Con un importante marco de público y un clima de emoción, esta noche comenzó en Villa Carlos Paz la 35ª edición de la Fiesta del Deporte, el tradicional evento que reconoce el trabajo, el esfuerzo y los logros de los deportistas locales a lo largo del año.

La ceremonia reúne a atletas, familias, dirigentes, periodistas deportivos y autoridades municipales, consolidándose una vez más como uno de los encuentros más representativos del deporte carlospacense. Durante la velada se distingue a quienes representan a la ciudad en competencias locales, provinciales, nacionales e internacionales, abarcando el deporte profesional, semiprofesional y amateur.

En su mensaje, el intendente Esteban Avilés destacó que el deporte forma parte de la vida diaria de la familia de Villa Carlos Paz, tanto desde lo social y recreativo como desde la competencia. Remarcó el crecimiento sostenido del deporte social y competitivo en los últimos años, el trabajo de los profesores municipales y el rol de las instituciones deportivas, que han fortalecido su infraestructura y ampliado la oferta de disciplinas.

Avilés también valoró la apropiación de los espacios naturales de la ciudad, señalando el crecimiento de las disciplinas vinculadas a la montaña, el río y el lago, y definió a Carlos Paz como un semillero de deportistas con proyección regional, nacional e internacional. En ese sentido, subrayó la importancia de reconocer a quienes han logrado podios y resultados destacados, pero también a una comunidad que disfruta cada vez más de su ciudad a través del deporte.

Por su parte, el director de Deportes, Juan Solé, expresó que el cierre del año con la Fiesta del Deporte es uno de los momentos más emotivos para la comunidad deportiva local. Destacó el fuerte compromiso social de los clubes, no solo en la competencia sino también en la contención, la formación y el acompañamiento de niños, jóvenes y personas de todas las edades.

Solé agradeció especialmente a los periodistas deportivos por el trabajo conjunto que permite sostener esta celebración desde hace 35 años, y señaló que asumir la conducción del área implica un desafío mayor desde la función pública, dada la magnitud y diversidad del deporte en la ciudad. “Hay mucho deporte en Carlos Paz y un enorme trabajo detrás para que esta fiesta se pueda llevar adelante”, remarcó.

En esta edición se reconocen 68 disciplinas, además de premios especiales como trayectoria deportiva, esfuerzo deportivo, ejemplo deportivo, institución del año, promesa deportiva, equipo del año, entrenador del año y los tradicionales Falucho de Oro, Plata y Bronce.

Listado completo de nominados – Fiesta del Deporte 2025

Taekwondo femenino: Oliva Mesquida Ricco, Catalina Chena, Luna Selene.

Taekwondo masculino: Norberto Ruesch, Jerónimo Fiolone, Lihue Candil.

Rugby femenino: Sofía Guerrero, Camila Pizarro, Selena Galíndez, Julieta Córdoba, Giuliana Micheli.

Rugby masculino: Ignacio Pavese, Salvador Aguirre, Emilio Domínguez, Joa Abinal, Nahuel Kaper.

Escalada femenina: Aimara Baldasare, Ámparo Pérez, Laris Lloret, Dalia Raddi.

Escalada masculina: Aran Nogueras, Leonel Dopazo, Tomás Juncos, Baltazar Ferniot.

Karate femenino: Jazmín Mercado, Paulina Amoroso, Victoria Bernardi, Ema Vega.

Karate masculino: Valentín Quiroga, Bruno Robledo, Dario Paredez, Mateo Giorgis.

Kickboxing femenino: Janet Laclau, María Evangelina Miranda.

Kickboxing masculino: Matías Adrover, Lautaro López, Gonzalo Ramírez, Luciano Romero, Facundo Quiróz.

Judo masculino: Santiago Alba, Sergio Alba, José Morales.

Jiu Jitsu femenino: Joana Abdon, Tatiana Capurro, Luisana Franzone.

Jiu Jitsu masculino: Horacio Romero, Adrián Ramírez.

Automovilismo femenino: Virginia Klus, Tatiana Civalero, Magdalena Manochi.

Automovilismo masculino: Juan Ángel Rosso, Jonás Saita, Juan Pablo Carrera, Claudio Henin, Gonzalo Martínez, Rubén García, José Díaz, Martín Civalero.

Motociclismo masculino: Juan Piermarini, Joaquín Spreng.

Karting: Salvador Echarri, Thiago Stralozzini, Ana Laura Morillo.

Básquet femenino: Kiara Miró, Giuliana Diatto, Abi Sosa, Florencia Beecher, Sofía Bonachera.

Básquet masculino: Bautista Loza, Tiziano Borioni, Laureano Mercado, Santiago Coronel, Theo Canales, Martiniano Bianchini, Lucio Giachino, Cristian Cardo, Alan Moreno.

Hockey femenino: María José Cavallaro, María Britos Vivas, Manuela Buzzurro, Sofía Cornaglia, Lucía Fornari, Lara Pinat, Malena Da Rosa.

Hockey masculino: Tiziano Barale.

Futsal femenino: Rosa Evelin, Nadia Guevara, Sofía Gómez, Agustina Rodríguez, Lioren Paredes, Rocío Pereyra.

Futsal masculino: Daniel Ojeda, Lucas Caniella, Leonardo Oviedo, Mauro Ovejero, Gabriel Ceballos, Nicolás Bazán.

Handball femenino: Victoria Forza, Marianela Godoy, Mora Carrizo, Victoria Acosta.

Handball masculino: Diego Flandin, Facundo Reinero, Pablo Varela, Sebastián Gigli.

Vóley femenino: Ariadna Lucco, Paula Vega, Leona Paz Mossé, Catalina Gon Klubek, Bianca Garibaldi, Iara Córdoba, Milena Siciliano.

Vóley masculino: Flavio Rajckaowski, Matías Corzo, André Bersano, Benjamín Gil, Benjamín Cabrera.

Ciclismo femenino: Paulina Comba, Catalina Calderón, Ayelén Sandoval, Ana Molina.

Ciclismo masculino: Pedro Navarro, Pablo Cavallaro, Patricio Libossart, Lautaro Giani, Emiliano Esparvieres, Benjamín García.

Atletismo femenino: Allegra Heredia Alamino, Juana Alochis Nieto, Jazmín Ovalle.

Atletismo masculino: Elías Acevedo, León San Martín, Ramiro Ysach, Martín Skora, Alejandro Iovane, Gastón Isola.

Trail femenino: Viviana Pardo, Susana Droemer, Anabella Mignino, Karina Martínez, Magdalena Nieto.

Trail masculino: Florian Heitmann, Rodrigo Santos Hernández, Luciano Vaccalluzzo, Agustín Pérez, Tobías Franchini.

Triatlón femenino: Ana Paula Brouwer de Koning.

Pádel femenino: Marcela Keselman, Yanina Aguirre, Romina Soledad Belsito, Trinidad Adoratti.

Pádel masculino: Guillermo Bernardi, Tomás Luna, Fabricio Giordano, Juan Vargas.

Equitación femenina: Inés Pala, Francina Angelini Schueri, Mariana Bousa Cogliara, Emma Suárez Allasia, Malena Bouza Collará.

Bochas: Marcelo Medina, Alberto Cipolatti, Humberto Pizarro.

Gimnasia artística femenina: Antonella Quagliotti, Camila Quintana, Julieta Ormaechea.

Fisicoculturismo masculino: Guillermo Cardona, José Ferreyra, Tomás Cruz.

Fisicoculturismo femenino: Vanesa Sanabria.

Golf femenino: Antonella Periotti Omisolo.

Natación femenina: Nadia Spina, Indyana Miró, Estela Pizarro, Piera Da Roit.

Natación masculina: Santino Mina, Mariano Gómez, Lautaro Almada.

OCR femenino: Agustina Sosa, Michelle Wendoirff, Belén Gallardo, Nancy Goerke.

OCR masculino: Lucas González, Manuel Roca.

Patín: Candelaria Pedernera Gulielmone, Constanza Gómez Orequini, Azul Tucci, Luana Altamirano.

Fútbol femenino: Catalina Calderón, Paula Loyola, Nayelí Barceló, Eliana Capdevila, Morena Cabanillas, Agustina Allegue, Giuliana Barrionuevo.

Fútbol masculino: Bruno Zapelli, Maximiliano Sánchez, Faustino Gerbaldo, Agustín Falcón, Simón Rivero.

Pelota paleta masculina: Juan Guirado.

Tenis femenino: Florencia Leone, Lucy Contreras.

Tenis masculino: Thiago Ibáñez, Felipe Calamita, Ignacio Ibáñez.

Remo femenino: Athina Konstantinides, Guadalupe Montemurro, Agustina Mamani, Arami Laguna.

Remo masculino: Ignacio Mamani, Liam Zapata, Lucas Monzón, Gustavo Camps, Ricardo Allende.

Boxeo femenino: Laura Gigena.

Boxeo masculino: Julio Romero, Matías Altamirano, Santiago Cáceres, Santiago Lazarte, Leonel Romano.

Crossfit femenino: Natalia García, Valentina García, Lara Solé, Aldana Chiavassa, Carla Colla, Carla Lynch, Giovanna Tondo, Priscila Carnero.

Crossfit masculino: Juan Toté, Matías Rivero, Manuel Pastrana, Xavier Seitor, Federico Giovannoni, Federico Bustos, Carla Colla.

Náutica femenina: Chiara Ferretti.

Náutica masculina: Joaquín Reutemann, Andrés Andersón.

Ajedrez: Alejandro Gómez.

Roller: Lupe Costoya, Guillermina Pando, Jano Salvay, Ángeles Rizzo, Uhma Dávila.

Pesca: Francisco Buttini, Isaac Bustos, Pablo Rossi.

MMA: Dalmiro Alzogaray, Román Alzogaray, Ignacio Pérez, Matías Tello.

BMX freestyle masculino: Juan Pablo Pereyra.

BMX freestyle femenino: Francesca Civalero, Rocío Pereyra.

Skate: Bruno Pautasso, Fermín Priotti, Gastón Ramírez.

Canotaje: Agustín Biderbust, Thomás Miró, Ivo Srjlan, Morena Miró, Delfina Graziano, Valentina Albornóz.