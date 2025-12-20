Avilés abrió la Fiesta del Deporte y destacó que “se potenció el deporte social y competitivo”

Esta tarde-noche, en el Espacio Mónaco, se desarrolla la 35ª edición de la Fiesta del Deporte “Premios Falucho 2025”, con una importante concurrencia de público y la presencia de deportistas, familias, dirigentes y funcionarios municipales. El evento es organizado por la Agrupación de Periodistas Deportivos de Villa Carlos Paz junto a la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del municipio.

La ceremonia, que aún no ingresó en la etapa de reconocimientos, reúne a los nominados de 63 disciplinas, quienes fueron seleccionados por su desempeño a lo largo del año representando a la ciudad en competencias locales, provinciales, nacionales e internacionales.

Durante la apertura, el intendente Esteban Avilés puso el eje en el lugar central que ocupa el deporte en la vida cotidiana de la ciudad. “El deporte está incorporado a la vida diaria de la familia de Villa Carlos Paz, tanto desde lo social y recreativo como desde la competencia y el proyecto de vida”, expresó a EL DIARIO.

Avilés remarcó que en los últimos años se fortaleció el deporte social y competitivo, y destacó especialmente el trabajo de los profesores municipales por su vocación y compromiso. También valoró el rol de las instituciones deportivas y la inversión sostenida en infraestructura, que permitió sumar nuevas disciplinas y mejorar las estructuras existentes.

En ese sentido, señaló que la ciudad aprendió a disfrutar y aprovechar sus espacios abiertos, lo que impulsó disciplinas vinculadas a la montaña, el río y el lago. “Somos una ciudad especial, con paisajes que potencian el deporte, y también un semillero de deportistas que hoy compiten a nivel regional, nacional e internacional”, afirmó.

El intendente agregó que esta edición propone una nueva forma de reconocimiento, permitiendo visibilizar a quienes alcanzaron podios y logros destacados en distintas disciplinas. “Vamos descubriendo cada vez más el potencial y los resultados que tiene nuestra comunidad deportiva”, señaló.

A lo largo de la noche está prevista la entrega de menciones especiales, plaquetas y distinciones como trayectoria, esfuerzo deportivo, ejemplo deportivo, promesa del año, equipo del año, entrenador del año y los tradicionales Falucho de Oro, Plata y Bronce, además del premio Santiago Tombolini.