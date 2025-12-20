Carlos Paz bajo advertencia: tormentas fuertes en camino

Villa Carlos Paz atraviesa un sábado con alerta amarilla por tormentas, cielo mayormente nublado y condiciones inestables durante gran parte de la jornada.

El parte indica probabilidad de tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas por la tarde y la noche, con valores de precipitación que oscilarán entre el 40 y 70 % en los tramos más inestables del día.

Según los registros actuales, la temperatura se ubica en 22 °C, con humedad del 79 %, presión de 956,8 hPa, viento del sector sur a 10 km/h y visibilidad de 10 kilómetros. El informe fue elaborado con datos de la estación Córdoba Observatorio, ubicada a 29,4 km de la ciudad, y difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este sábado, la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 26 °C. Durante la mañana se esperan vientos del sudeste entre 7 y 12 km/h, intensificándose por la tarde hasta 22 km/h, con rotación hacia el este por la noche.

En cuanto a la tendencia extendida, el pronóstico anticipa varios días con temperaturas elevadas, con máximas que llegarán a 32 °C el miércoles, y mínimas que oscilarán entre los 16 y 21 °C, manteniéndose condiciones variables e inestabilidad típica del período estival.