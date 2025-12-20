Cómo será la visita de Papá Noel a Carlos Paz: lo que tenés que saber

Una jornada mágica se vivirá este sábado 20 de diciembre en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde se espera la visita de Papá Noel. Los niños y niñas de la ciudad tendrán la oportunidad de entregarle sus cartitas y tomarse una foto con él.

La iniciativa es impulsada por los bomberos voluntarios junto a la cafetería «Mr.Coffee» y está prevista para el próximo sábado 20 de diciembre, en el horario de 18 a 21 horas.

El espíritu de la Navidad se enciende con una caravana que iniciará a las 18 horas en el cuartel de bomberos, seguirá por la costanera del lago San Roque (Avenida Illia esquina Jerónimo Luis de Cabrera), pasará por la Plazoleta del Cucú (Sarmiento esq. Cassaffousth) y continuará por el centro (Avenida 9 de Julio esq. Avenida San Martín). En tanto, a las 20,30 horas, se hará el gran cierre en «Mr.Coffee», la conocida cafetería ubicada en la calle Las Heras, donde se realizará una actividad junto a los bomberos.

Se anuncia un espacio navideño con música en vivo, buzón de cartas y la posibilidad de conocer a Papá Noel.