Decretaron alerta amarilla por por posibles tormentas y chaparrones

Córdoba. El Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo, emitió una alerta amarilla por tormentas y chaparrones para distintos sectores de la provincia de Córdoba. La advertencia se basa en informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC).

Según el parte oficial, a partir de las primeras horas de hoy se prevé el desarrollo de tormentas, algunas de intensidad localmente fuerte. El frente de inestabilidad ingresaría a la ciudad de Córdoba entre las 3 y las 6 de la madrugada.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, ráfagas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica, con mayor probabilidad en el sur, sudeste de la provincia y en zonas serranas.

Ante este escenario, las autoridades instan a la población a extremar las medidas de prevención, evitar la circulación durante los horarios críticos y mantenerse alejados de ríos y arroyos.

En caso de emergencias, se recuerda a la ciudadanía comunicarse con los siguientes números habilitados:

0-800-888-38346 – Call Center del Ministerio de Seguridad (guardia las 24 horas)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba