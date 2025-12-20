Despiden los restos de Mirta Foco, la querida docente carlospacense

Villa Carlos Paz La comunidad educativa y social de Villa Carlos Paz atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de la profesora Mirta Mercedes Foco, reconocida docente, socia destacada de la Asociación Civil IESS y exdirectora de la Escuela Modelo de Aplicación.

El velatorio se llevará a cabo en la Sala Esmeralda de la empresa funeraria Brandalise, ubicada en Eduardo Wilde 20 de Villa Carlos Paz, desde las 16 horas de hoy y hasta las 12 del mediodía de mañana, 21 de diciembre.

La noticia de su partida, ocurrida en las últimas horas, generó una fuerte conmoción en la ciudad, especialmente en el ámbito educativo, donde la recordada “seño Mirta” dejó una huella imborrable a lo largo de más de 50 años de trayectoria docente, formando a varias generaciones de estudiantes carlospacenses.

Desde el IESS expresaron sus condolencias, señalando que "Mirta formó y forma parte de nuestra historia como institución. Transitó el IESS desde diferentes roles, asumiendo siempre su tarea con compromiso y un profundo sentido de pertenencia. Queremos abrazar y acompañar a su familia en este difícil momento. Que el recuerdo de su vida y cariño compartido sean consuelo en este tiempo de tristeza".