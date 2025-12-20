Detectaron tres casos de influenza A (H3N2) subclado K en Argentina

País. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó ayer la detección de tres casos de influenza A(H3N2) del subclado K en Argentina. Los casos corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y a un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos sin complicaciones clínicas.

La vigilancia epidemiológica se mantiene activa y dentro de los valores esperados para la época, de acuerdo con la información del organismo de diagnóstico referencial e investigación de enfermedades infecciosas.

La detección se realizó a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, con confirmación del Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante secuenciación genómica. Este análisis permitió clasificar los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad.

Según ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado cause cuadros clínicos más graves en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) detectados en temporadas anteriores.

En relación con el estado de los pacientes, los tres afectados atravesaron la enfermedad sin complicaciones. De acuerdo con la misma información oficial, el caso del niño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requirió internación, mientras que los adolescentes de Santa Cruz fueron estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas. Las autoridades sanitarias provinciales tienen la responsabilidad de investigar cada caso y garantizar la atención oportuna, en coordinación con la vigilancia nacional.

El monitoreo de la circulación viral en el país, que abarca tanto influenza como otros virus respiratorios, se mantiene dentro de los parámetros habituales para el periodo, subrayó la información surgida del ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. Esa institución y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación están acompañando el trabajo de vigilancia en las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de identificar oportunamente cualquier cambio en los patrones de transmisión, severidad o en las características de las poblaciones afectadas.