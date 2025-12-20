El sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo récord

País. La expectativa que genera el sorteo especial del Quini 6 crece a medida que se acerca la Navidad. Este año, el tradicional juego de azar suma un atractivo inédito: un pozo total de 12 mil millones de pesos, cifra que lo posiciona como el mayor de su historia.

La edición extraordinaria prevista para este domingo 21 de diciembre se destaca, además, por una característica central: la modalidad Sale o Sale asegura la entrega de 6 mil millones de pesos. En esta oportunidad, la suerte tendrá un destino definido, sin posibilidad de vacantes, en una noche que promete marcar un antes y un después para quien acierte la combinación ganadora.

Durante noviembre y diciembre, el Quini 6 repartió cerca de 9 millones de dólares en premios, destacándose particularmente los 8.800 millones entregados en Reconquista, Santa Fe, y los 4.150 millones adjudicados en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

Desde la Lotería de Santa Fe insisten en la importancia de apostar solo en agencias oficiales o a través de canales autorizados, lo que resguarda tanto la seguridad como la transparencia de los sorteos. Este mensaje acompaña el compromiso institucional de mantener la confianza ganada a lo largo de los años.

Este domingo 21 de diciembre, a las 21.15 horas, el sorteo extraordinario de Navidad sumará un capítulo más a esa tradición, con la certeza de que al menos un jugador celebrará la festividad con un premio millonario en manos.