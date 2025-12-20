Juan Solé destacó el rol social de los clubes en la Fiesta del Deporte

En el marco de una nueva edición de la Fiesta del Deporte de Villa Carlos Paz, esta noche el director de Deportes, Juan Solé, tomó la palabra y puso en valor el significado histórico y humano del encuentro, que se realiza de manera ininterrumpida desde hace 35 años.

Solé señaló que el cierre de cada año con esta celebración es “el momento más emotivo”, ya que permite reconocer el esfuerzo de los deportistas de la ciudad y de los clubes locales, a los que definió como pilares fundamentales no solo en lo deportivo, sino también en lo social. En ese sentido, remarcó el fuerte compromiso de las instituciones con la contención, el acompañamiento y la formación de niños, jóvenes y personas de todas las edades.

“El deporte de Carlos Paz se vive en cada club”, expresó, al destacar que esta fiesta es una oportunidad para distinguir todo el trabajo positivo realizado durante el año y, al mismo tiempo, reunir en un mismo espacio a toda la comunidad deportiva de la ciudad.

El funcionario también agradeció especialmente al grupo de periodistas deportivos, a quienes reconoció por su rol clave para que la Fiesta del Deporte pueda sostenerse en el tiempo junto a la Municipalidad y mantenerse viva edición tras edición.

En relación a su reciente asunción al frente del área, Solé señaló que, por su profesión y trayectoria, estuvo muy cerca de la organización del evento durante las últimas 15 ediciones, aunque admitió que el desafío es ahora mayor desde la función pública. En ese marco, volvió a subrayar el trabajo conjunto entre el Municipio y los periodistas, fundamental para poder llevar adelante una celebración de esta magnitud.

Finalmente, resaltó que en la Fiesta del Deporte se reconoce al deporte profesional, semiprofesional y amateur, lo que refleja la amplitud y diversidad del entramado deportivo local. “Hay mucho deporte en Carlos Paz y un enorme trabajo para que esta fiesta se pueda realizar”, concluyó.