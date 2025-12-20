La Falda fue escenario de un acantonamiento espacial con alumnas de todo el país

Un grupo de 21 alumnas de distintas localidades de Córdoba, Salta y Tucumán participó de un acantonamiento espacial realizado en la ciudad de La Falda, donde llevaron a la práctica los conocimientos adquiridos durante meses de formación teórica en el programa internacional ShakthiSAT.

La experiencia, desarrollada a lo largo de tres jornadas intensivas, permitió a las estudiantes ensamblar cinco satélites CubeSat, aplicando contenidos de matemática, física, programación, robótica y electrónica. Del total de participantes, 19 alumnas fueron de Córdoba, una de Salta y otra de Tucumán, lo que le dio a la propuesta un marcado carácter federal.

El encuentro significó además la primera instancia presencial para las estudiantes, luego de un proceso de capacitación completamente virtual. Durante el acantonamiento, las jóvenes convivieron en la institución educativa, compartieron dinámicas de integración y trabajaron en equipos técnicos con misiones específicas.

El profesor y jefe de departamento de especialidad Jorge Ignacio Sánchez Solano explicó que el objetivo fue reunir a estudiantes con intereses comunes en el área aeroespacial para desarrollar prácticas concretas. Señaló que el formato de acantonamiento permitió una experiencia integral, con más de 24 horas continuas de trabajo colaborativo.

Las actividades se organizaron en tres etapas: una jornada inicial de presentación e integración; un segundo día dedicado al armado y desarrollo de los CubeSat; y un cierre con la muestra final de los cinco satélites ensamblados. Cada equipo asumió una misión distinta vinculada a desafíos reales de satélites en órbita baja, como optimización de paneles solares, medición de CO2 y contaminación lumínica, estabilidad orbital y análisis ambiental.

Todos los dispositivos fueron desarrollados sobre plataforma Arduino. Las estudiantes también diseñaron interfaces visuales para centralizar y representar gráficamente los datos recolectados por los sensores.

Alumnas participantes destacaron el valor de la experiencia práctica y el trabajo en equipo. Varias señalaron que el acantonamiento fortaleció su vocación por carreras científicas y tecnológicas, en particular la ingeniería aeroespacial.

La directora de la Escuela ProA de La Falda, Josefina Gómez, remarcó el rol de la educación pública en el acceso al conocimiento científico y tecnológico, y subrayó la importancia de que jóvenes del interior puedan integrarse a programas internacionales de alto nivel.

El acantonamiento cerró una etapa clave del proceso formativo. Las estudiantes se preparan ahora para la instancia final del programa ShakthiSAT en India, donde deberán ensamblar un satélite en territorio asiático.