Las impresionantes imágenes de la creciente en el río de Mina Clavero

Finalmente, las lluvias llegaron este sábado 20 de diciembre a distintos puntos de la Provincia de Córdoba y una importante creciente ingresó al río de Mina Clavero.

Uno de los sectores más afectados por las tormentas fuertes fue el Valle de Traslasierra y las redes sociales se llenaron de videos que muestran cómo se incrementó el caudal del cauce.

Desde la Municipalidad de Mina Clavero, informaron que ingresó una crecida de Nivel 3 y lanzaron una serie de recomendaciones para vecinos y turistas. En ese sentido, se solicitó alejarse de los márgenes del río, no cruzar vados y respetar la señalización y las las indicaciones de Bomberos, Policía y personal de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Más de 38 milímetros llovieron en la región y se espera que las precipitaciones continúen durante todo el fin de semana.

Hubo algunos sectores costeros que se vieron anegados durante esta mañana y se hicieron evacuaciones preventivas.