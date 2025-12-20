Murió Mirta Foco, directora del colegio IESS de Villa Carlos Paz

La directora del Instituto de Enseñanza Secundaria (IESS), Mirta Mercedes Foco, falleció en las últimas horas y la noticia provocó un profundo dolor en la comunidad de Villa Carlos Paz. La «seño Mirta» se destacó como docente por su entrega y dejó un legado marcado a fuego en sus estudiantes.

Fue la última de las «maestras normales» de la institución (una corriente pedagógica que nació con la Ley 1420) y contaba con más de 50 años de docencia, educando a varias generaciones de carlospacenses.

Tuvo además destacada participación en el Centro Italiano y era madre del profesor Cristian Pages y Maria Belén Pages.

Su partida causó desazón en la ciudad y dentro de la institución que presidía. En las redes sociales, se multiplicaron las condolencias para su familia y las anécdotas vinculadas a su vida profesional y social.