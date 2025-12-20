No habrá recolección de residuos en Navidad y Año Nuevo

Villa Carlos Paz. La empresa Cotreco informó que no se prestará el servicio de recolección de residuos en Villa Carlos Paz durante los feriados nacionales de Navidad y Año Nuevo, correspondientes a los días jueves 25 de diciembre y jueves 31 de diciembre, respectivamente.

Ante esta situación, desde la empresa y las autoridades municipales solicitan la colaboración de los vecinos para mantener la limpieza de la ciudad, evitando sacar los residuos a la vía pública durante esas jornadas y respetando los días y horarios habituales del servicio.

Desde Cotreco remarcaron la importancia del compromiso ciudadano para prevenir la acumulación de basura, malos olores y posibles inconvenientes sanitarios, especialmente en fechas de alta circulación de personas.

El servicio se normalizará una vez finalizados los feriados, por lo que se recomienda a la población planificar con anticipación la disposición de los residuos.