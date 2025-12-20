¿Qué grupos deben aplicarse la vacuna antigripal por H3N2?

El Ministerio de Salud reforzó las recomendaciones de vacunación e inmunización ante la detección de casos de Influenza A H3N2, subclado K, y reiteró que la vacunación antigripal continúa siendo la principal herramienta de prevención, especialmente para evitar complicaciones en los grupos de mayor riesgo.

Desde la cartera sanitaria se indicó que la estrategia apunta a reducir hospitalizaciones y cuadros graves, reforzando tanto la vacunación como la vigilancia epidemiológica y la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas compatibles con gripe.

Grupos con indicación de vacunación antigripal

La vacuna está recomendada para:

Niñas y niños de 6 a 24 meses.

Embarazadas, en cualquier trimestre de la gestación.

Puérperas que no hayan sido vacunadas durante el embarazo.

Personal de salud.

Personas mayores de 65 años.

Personas de 2 a 64 años con comorbilidades, como diabetes, asma, enfermedades cardíacas o renales, inmunocompromiso, obesidad, síndromes genéticos o neuromusculares.

Personas que viajen al hemisferio norte durante su temporada invernal.

Recomendaciones para viajeros

Las autoridades sanitarias señalaron que quienes tengan previsto viajar a países del hemisferio norte durante el invierno deben aplicarse la vacuna antigripal en cualquiera de los más de 800 vacunatorios habilitados en la provincia.

Asimismo, quienes ingresen a la Argentina provenientes de países del otro hemisferio, ya sea residentes que regresan de vacaciones o turistas, deben estar atentos a la aparición de síntomas como fiebre, dolores musculares, astenia, secreción nasal o tos, y consultar de inmediato en el centro de salud más cercano. En estos casos, no se requiere aislamiento respiratorio ni testeo al momento del ingreso al país.

Indicaciones para el equipo de salud

El Ministerio solicitó al personal sanitario extremar la vigilancia frente a pacientes con síntomas respiratorios que regresen de viajes, en especial desde el hemisferio norte. Ante estos casos, se deberá:

Notificar en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud.

Realizar hisopado nasofaríngeo y remitir la muestra al Laboratorio Central de la Provincia para análisis molecular.

Indicar al paciente que no concurra a su lugar de trabajo hasta contar con la evaluación correspondiente.

Finalmente, se reiteró la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación y de realizar consultas médicas tempranas ante la presencia de síntomas compatibles con cuadros gripales.