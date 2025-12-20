Rotary Club reconoció a 53 alumnos con la Medalla al Mejor Compañero

Villa Carlos Paz. Entre el 11 y el 19 de diciembre, Rotary Club Villa Carlos Paz llevó adelante una nueva edición de la tradicional entrega de la Medalla al Mejor Compañero, una acción que desde hace años fortalece el vínculo del club con la comunidad educativa.

Durante esos días, socios rotarios visitaron personalmente escuelas primarias de la ciudad y localidades aledañas para entregar este reconocimiento a 53 alumnos de sexto grado, elegidos por sus propios compañeros.

La entrega se realizó en cada institución, frente a docentes, familias y estudiantes, para que el reconocimiento conserve su valor genuino y cercano.

La Medalla al Mejor Compañero distingue a niñas y niños que se destacan por valores como la empatía, el respeto, la solidaridad, el compromiso y el compañerismo, principios que coinciden plenamente con los valores que promueve Rotary a nivel mundial.

Más que un premio, este reconocimiento busca visibilizar gestos cotidianos que construyen una mejor convivencia y alentar a los estudiantes a comprender que el liderazgo comienza en lo simple: escuchar, acompañar y pensar en el otro.

Con esta acción, Rotary Club Villa Carlos Paz reafirma su compromiso con la comunidad, apostando a la formación de ciudadanos con valores y fortaleciendo lazos con las familias y las instituciones educativas, convencidos de que sembrar hoy es construir el futuro.