Bomberos de Cosquín alertan por la crecida de los ríos

Cosquín. Los Bomberos Voluntarios de Cosquín emitieron un aviso a corto plazo ante la crecida de los ríos en la región. Según informaron, se espera un aumento aproximado de 2,5 metros sobre el nivel normal de los cursos de agua, lo que representa un potencial riesgo para la población.

Ante este escenario, se solicitó a la comunidad extremar las medidas de prevención, evitando permanecer en inmediaciones de los ríos, no cruzar vados y no acampar en zonas cercanas al cauce. Estas recomendaciones buscan reducir situaciones de peligro ante la suba repentina del caudal.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cosquín recordaron que, ante cualquier emergencia, los vecinos deben comunicarse de inmediato al 100.

El aviso forma parte de las acciones preventivas que se activan ante condiciones climáticas que pueden generar crecidas súbitas, y se insta a la población a mantenerse informada y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad.