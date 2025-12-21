Capilla del Monte transmitió en vivo desde la cima del Uritorco

Capilla del Monte fue escenario de un hecho inédito en materia de comunicación y turismo, con la primera transmisión radial en vivo realizada desde la cima del Cerro Uritorco. La acción se concretó mediante un trabajo conjunto entre Radio Jota y el Municipio, en una noche especial desarrollada en Puesto Pavón.

El lugar elegido no fue casual: Puesto Pavón es el único Cielo Certificado Starlight de la provincia de Córdoba y el primero del país, lo que posiciona a la zona como un punto estratégico para el turismo astronómico y de naturaleza.

Desde el Municipio destacaron que la transmisión no solo representó un desafío técnico y logístico, sino también un mensaje de proyección turística, al mostrar el potencial del Uritorco y su entorno en plena antesala de la temporada estival.

“El inicio de una gran temporada de verano”, expresó el intendente Fabricio Díaz, al valorar la experiencia como un hito en la comunicación local y una acción que refuerza la identidad turística de Capilla del Monte.