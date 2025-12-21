¿Cuántos milímetros dejó la lluvia en Punilla durante la madrugada?

Durante esta madrugada, alrededor de las 4:20, se relevaron lluvias en distintos puntos de la cuenca del río San Antonio. En la zona alta, Los Gigantes registró 26 milímetros, mientras que Puesto Garay alcanzó los 28 milímetros.

En sectores medios, El Cajón acumuló 13 milímetros, con un nivel de río de 0,72 metros, y Malambo marcó 10 milímetros, con el río en 0,93 metros. En la confluencia de El Cajón el nivel llegó a 1,45 metros. En Villa Carlos Paz se midieron 33 milímetros.

Los promedios generales indicaron 13,4 milímetros en la cuenca alta del San Antonio, 11,4 milímetros en la cuenca media y 9,25 milímetros en la cuenca baja. En el perilago San Roque el promedio alcanzó los 30,67 milímetros.

En la cuenca del río Cosquín, La Hoyada registró 27 milímetros, con el río en 2,39 metros. En San José se midieron 6 milímetros, con un nivel de 3,56 metros, mientras que Olaen apenas alcanzó 1 milímetro. En Villa Caeiro se registraron 33 milímetros. El promedio general de la cuenca del Cosquín fue de 18 milímetros, y en la cuenca del río Las Mojarras alcanzó los 21,2 milímetros.

Los organismos de emergencia continúan con el monitoreo preventivo de las cuencas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.