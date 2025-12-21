Cuesta Blanca suma guardavidas para la temporada de verano

La Comuna de Cuesta Blanca informó que, ante el inicio del período vacacional y en cumplimiento de la normativa vigente, se dispuso la contratación de cuatro guardavidas para el Río San Antonio.

El personal será distribuido en los puntos de mayor concentración de bañistas, especialmente en aquellos sectores que presentan mayor riesgo, con el objetivo de reforzar la prevención y brindar mayor seguridad tanto a residentes como a visitantes.

Desde la Comuna se solicitó a quienes concurran al río respetar las indicaciones de los guardavidas y prestar atención a la cartelería informativa, como parte fundamental del cuidado personal y colectivo durante la temporada estival.