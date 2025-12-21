Cuesta Blanca tendrá asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre

La Comuna de Cuesta Blanca informó que los días 24 y 31 de diciembre de 2025 fueron declarados asueto administrativo, en el marco de las celebraciones de fin de año.

La disposición se adopta en consonancia con lo establecido por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, por lo que durante esas jornadas no se desarrollará actividad administrativa en el ámbito comunal.

Desde la Comuna se indicó que la medida busca adecuar el funcionamiento institucional a las festividades de cierre de año, por lo que se solicita a vecinos y vecinas tener en cuenta esta situación al momento de realizar trámites.