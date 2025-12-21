Finalmente, la lluvia llegó a Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Tras varios días marcados por el calor intenso y una sensación térmica sofocante, la esperada lluvia se hizo presente hace pocos minutos en la ciudad de Villa Carlos Paz.

La precipitación, que se registra con intensidad en distintos sectores, trae alivio a vecinos y turistas luego de jornadas con altas temperaturas y elevados niveles de humedad. El cambio en las condiciones climáticas permitió un descenso de la temperatura y generó una pausa en el clima agobiante que predominó durante la semana.