Iripino acompañó a Papá Noel y los Bomberos en su recorrida por Carlos Paz

Villa Carlos Paz. El coreógrafo Marcelo Iripino, que será parte de la temporada teatral de este verano en Villa Carlos Paz con la obra “Un cacho de mi vida” en el Teatro Zorba, se sumó ayer espontáneamente a la recorrida de Papá Noel y los Bomberos Voluntarios por las calles de la ciudad.

Además, al llegar al tradicional Reloj Cucú de Bv. Sarmiento la delegación realizó una breve coreografía de baile de la mano del reconocido bailarín, Papá Noel y El Grinch.

La actividad comenzó en horas de la tarde, cuando el autobomba avanzó por diferentes puntos estratégicos de la villa, con música, saludos y el entusiasmo de los más chicos.

La iniciativa busca promover un encuentro comunitario, fortalecer los lazos entre vecinos y reconocer el compromiso y la labor solidaria de los Bomberos Voluntarios, quienes año tras año impulsan esta actividad que ya forma parte de las celebraciones navideñas de la ciudad.