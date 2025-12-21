La Ruta 28 estrenó su primer tramo asfaltado hacia Los Gigantes

El gobernador Martín Llaryora inauguró este domingo la pavimentación del primer tramo del Camino de Los Gigantes, correspondiente al trayecto Tala Cañada–Taninga, sobre la Ruta Provincial 28. La obra, de 13,2 kilómetros, marca el inicio de un nuevo corredor de montaña y turístico que conecta Traslasierra con el macizo de Los Gigantes y potencia el desarrollo regional.

La intervención demandó una inversión de 18.414 millones de pesos y beneficia de manera directa a Taninga, Las Palmas, Los Talares y a numerosas zonas rurales del departamento Pocho, mejorando la circulación y la seguridad en un camino históricamente serrano que ahora será transitable durante todo el año.

Entre los trabajos más destacados se encuentra la construcción de un nuevo puente sobre el río Salsacate, mientras que el antiguo puente metálico, con más de cien años de antigüedad, fue preservado como monumento histórico. Además, se realizaron tareas de reparación integral en los puentes sobre el río Jaime y el arroyo Las Chacras.

Durante el acto, Llaryora subrayó el impacto estructural de la obra y la comparó con grandes hitos viales de la provincia. Señaló que este nuevo camino de montaña abrirá oportunidades productivas y turísticas, y permitirá consolidar un crecimiento sostenido en una región históricamente postergada.

En ese marco, el mandatario destacó que la infraestructura vial es parte de una mirada integral de desarrollo, que incluye educación, salud, servicios y conectividad, y afirmó que la región comenzará a atraer nuevos habitantes por las oportunidades que se generarán.

Autoridades locales coincidieron en el impacto positivo de la obra para el departamento Pocho y el noroeste cordobés, resaltando la importancia de sostener la obra pública como motor de integración territorial y desarrollo regional.

Desde el punto de vista técnico, el tramo pavimentado se extiende desde la intersección de las rutas provinciales 15 y 28, en Taninga, hasta las inmediaciones del arroyo Tala Cañada. La obra incluyó una carpeta asfáltica de 5 centímetros, una base granular de 18 centímetros y una subbase de 20 centímetros, además del mantenimiento de estructuras clave sobre cursos de agua.