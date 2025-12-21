Mr. Coffee cerró el año con un emotivo evento solidario junto a Papá Noel

En el marco de las celebraciones navideñas, Mr. Coffee llevó adelante su último evento del año con una gran convocatoria de familias, niñas y niños que se acercaron a vivir una experiencia única junto a Papá Noel y los Bomberos Voluntarios. La actividad se desarrolló con un fuerte espíritu solidario y una importante participación de la comunidad.

Gastón Somma, socio propietario de Mr. Coffee, expresó su satisfacción por el acompañamiento recibido: “Estamos muy contentos, celebrando la cantidad de gente que asistió al evento. Este es el último evento del año y realmente fue muy emocionante”.

Uno de los momentos más destacados fue el espacio especialmente preparado para que los niños pudieran entregar su carta a Papá Noel y recibir un regalo. “Nunca se da algo así. Sabemos que Papá Noel recorre distintos lugares, pero tener un espacio donde el niño deja su carta y recibe un regalo es muy fuerte emocionalmente, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas familias que por ahí no pueden dar un regalo”, remarcó Somma.

Gracias al compromiso colectivo, se lograron recolectar más de 80 regalos que fueron entregados durante la jornada. “La comunidad de Mr. Coffee se prendió, se sumó, y pudimos recolectar los regalos, señaló. Además, se repartieron golosinas y el exquisito café de especialidades que ya los caracteriza para que todos los presentes pudieran disfrutar de la experiencia.

Somma también agradeció el acompañamiento de distintas instituciones: “Quiero agradecer a la Municipalidad, al El diario de Carlos Paz, a los Bomberos Voluntarios y, por supuesto, a Papá Noel, que es la estrella del show”

Finalmente, adelantó que se viene una temporada de verano intensa para la firma. Desde el local ubicado en calle Las Heras, anticipó un enero con muchas actividades y novedades: “Se viene una temporada fuerte, con sorpresas que todavía no podemos contar. Vamos a arrancar un enero furioso, con mucha carga emocional por un nuevo proyecto”.