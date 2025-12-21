Presupuesto 2026: arranca una semana clave en el Congreso

Esta semana continúa el periodo de sesiones extraordinarias y comienza una nueva etapa, en el Congreso Nacional, para retomar el debate por el Presupuesto 2026 en el Senado y que el oficialismo pretende promulgar sin dilate.

La agenda parlamentaria convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción por el feriado del 25, se centra en reformas económicas y estructurales sin perder el objetivo del “déficit cero” por parte de La Libertad Avanza (LLA).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, uno de los debates significativos, y que tiene fecha para el próximo viernes 26, será el vinculado a la Ley de Inocencia Fiscal, proyecto que acompaña al Presupuesto 2026 y que cuenta con media sanción en Diputados.

La ley propuesta por el Ejecutivo nacional modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Esta iniciativa, también, crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Asimismo, y junto con los bloques dialoguistas, LLA pretende avanzar con el paquete de reformas que incluye, en primer lugar, el Proyecto de Modernización Laboral, que debió posponer su tratamiento para el año próximo y se retomará el 10 de febrero, y las modificaciones en el Código Penal, que aún no tiene una fecha definida.

La decisión sobre continuar el debate de la reforma laboral el próximo año fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, tras confirmar el dictamen de mayoría, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Otros proyectos en agenda, y que también tiene gran relevancia tanto para el Ejecutivo Nacional como para las provincias mineras, es el de la Ley de Glaciares, donde se debaten las modificaciones para flexibilizar la protección ambiental en ciertas zonas y, de esa manera, fomentar inversiones mineras.

Bullrich también anunció que el Gobierno hará una convocatoria a extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero donde, además de buscar la aprobación de la Modernización Laboral en el Senado, pretenden hacer lo propio con la Ley de Glaciares.