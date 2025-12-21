Se vienen tormentas fuertes en Carlos Paz: elevan a "naranja" el alerta

El alerta por tormentas fue elevado a nivel naranja en Villa Carlos Paz, ante la probabilidad de fenómenos meteorológicos fuertes durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes, según datos oficiales del sistema de monitoreo provincial y nacional del SMN.

A las 18 horas, la ciudad presentaba cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 31 grados, humedad del 55 %, presión atmosférica de 955.8 hPa, viento del este a 8 km/h y visibilidad de 10 kilómetros. Los datos corresponden a registros tomados en la Estación Meteorológica del Observatorio de Córdoba.

Para la noche del domingo, el pronóstico indica tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones del 40 al 70 %, temperatura estimada de 23 grados y vientos del noreste entre 7 y 12 km/h.

El lunes se mantendrá la inestabilidad durante toda la jornada. Se esperan tormentas fuertes en la madrugada, tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, y tormentas nuevamente por la noche, con probabilidades de lluvia que volverán a ubicarse entre el 40 y el 70 % hacia el final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados, con vientos que rotarán del sur al norte, alcanzando por la noche velocidades de hasta 22 km/h.