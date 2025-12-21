Valle Hermoso afianza lazos con la universidad tecnológica

Tras una serie de propuestas y acuerdos de trabajo, la Municipalidad de Valle Hermoso fue invitada a participar del acto de asunción del nuevo decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba, Federico Olivo Aneiros.

Durante la jornada, las autoridades municipales también mantuvieron un diálogo institucional con el rector Rubén Soro, en el marco de una agenda orientada a fortalecer vínculos, promover el desarrollo tecnológico y avanzar en acciones conjuntas de articulación institucional.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estos espacios de encuentro para construir proyectos compartidos, potenciar capacidades técnicas y generar oportunidades que impacten en el crecimiento de la comunidad.