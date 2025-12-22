Cabalango incorporó un nuevo camión compactador para fortalecer la gestión ambiental

La localidad de Cabalango incorporó un nuevo camión compactador que permitirá fortalecer la gestión ambiental regional y mejorar el tratamiento de los residuos reciclables en el Centro Ambiental de Tanti.

Desde el ámbito regional destacaron que esta nueva herramienta optimiza el trabajo conjunto entre localidades y representa un avance significativo en materia de cuidado del ambiente. En ese sentido, el camión será clave para potenciar las tareas que se desarrollan en el Centro Ambiental, donde se clasifican y procesan residuos reciclables.

Además, la incorporación beneficia directamente a la Cooperativa de Trabajo Tukuy, que desempeña un rol fundamental en la gestión de los residuos.