Carlos Paz: un zorro atrapado volvió a tener una oportunidad

Fauna silvestre en zona urbana
Carlos Paz: un zorro atrapado volvió a tener una oportunidadEl animal estaba atrapado en un desagüe, rodeado por perros, y fue asegurado sin lastimarlo mediante un operativo conjunto con intervención de Policía Ambiental.
Un zorro silvestre que se encontraba herido y en una situación de alto riesgo fue rescatado este domingo por la tarde en una zona urbana de Carlos Paz, tras un operativo coordinado entre proteccionistas, vecinos, Seguridad Urbana y Policía Ambiental.
El aviso inicial se había recibido el día anterior, cuando el animal fue visto en mal estado. Luego de un rastrillaje por el sector, el zorro fue ubicado dentro de un desagüe, donde permanecía atrapado y cercado por perros, una situación que comprometía seriamente su integridad.
El procedimiento se realizó sin provocar lesiones al animal, priorizando en todo momento su bienestar. En el operativo participaron efectivos de Seguridad Urbana de Villa Carlos Paz y Policía Ambiental, con la colaboración del comercio de mascotas NeoZoo, ubicado sobre avenida 9 de Julio, que se sumó para brindar apoyo logístico durante el rescate.
Una vez asegurado, el zorro quedó a disposición de Policía Ambiental, que se hará cargo del traslado, la evaluación veterinaria y el proceso de recuperación correspondiente. Según se informó, el animal será derivado al centro de rescate Tatú Carreta, ubicado en la localidad de Casa Grande, donde continuará su atención especializada.
Desde los equipos intervinientes destacaron la importancia de no manipular ni alimentar fauna silvestre y de dar aviso inmediato a las autoridades o a organizaciones capacitadas, salvo en casos evidentes de lesión o peligro, como ocurrió en este episodio.
El rescate volvió a poner en agenda la necesidad de convivir de manera responsable con la fauna silvestre en entornos urbanos y de actuar en red para proteger tanto a los animales como a las personas.