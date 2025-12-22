Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

lunes, 22 de diciembre de 2025 · 11:56

Redacción El Diario de Carlos Paz

El último tramo del año suele concentrar una intensa expectativa entre jubilados, beneficiarios de planes y familias que perciben asignaciones sociales, atentos al calendario de pagos dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Quiénes cobran hoy, lunes 22 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

Prestación por Desempleo