Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes
El último tramo del año suele concentrar una intensa expectativa entre jubilados, beneficiarios de planes y familias que perciben asignaciones sociales, atentos al calendario de pagos dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Quiénes cobran hoy, lunes 22 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre