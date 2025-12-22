Dictaron conciliación obligatoria y se levantó el paro de controladores aéreos

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) informó que quedó sin efecto el paro anunciado por los controladores de tránsito aéreo, luego de que la Secretaría de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria. De este modo, se garantiza el funcionamiento normal del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos del país.

Según el comunicado oficial, las medidas de fuerza impulsadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), previstas para el mes de diciembre, no se llevarán adelante. El plan de acción gremial había comenzado el miércoles 17 y estaba previsto que se extendiera hasta el lunes 29, con impacto en vuelos nacionales e internacionales en plena temporada alta y en el marco de las Fiestas.

Con el dictado de la conciliación, las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad, todos los días y en todas las franjas horarias, asegurando la previsibilidad del sistema y tranquilidad para miles de pasajeros que viajan en los últimos días del año.

Desde EANA destacaron que, en este nuevo contexto, continuarán apostando al diálogo para alcanzar una solución definitiva al conflicto, mientras que el Gobierno nacional resaltó la importancia de haber restablecido el normal funcionamiento del servicio en una etapa clave para el turismo y la conectividad aérea del país.