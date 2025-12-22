El nieto de Carlos Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa oficializaron su noviazgo

Agustín Monzón, nieto del histórico boxeador Carlos Monzón, vivió una noche cargada de emociones que trascendió lo estrictamente deportivo. Tras su combate frente a Franco Bonavena en el estadio de Huracán, el púgil sorprendió al público con un gesto personal que rápidamente se volvió viral.

Aunque cayó en el ring, Monzón se llevó todas las miradas fuera de él. Con micrófono en mano y ante una tribuna colmada, blanqueó oficialmente su relación con Juli Rossi —expareja de Fernando Báez Sosa— y le pidió que fuera su novia, en un momento íntimo que fue celebrado con aplausos por los presentes.

“Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional”, expresó el boxeador visiblemente conmovido, antes de dirigirse directamente a Rossi: “Pidiéndole que sea mi novia, quien me acompañó en todo este proceso”.

La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la velada, marcando una postal inesperada en una noche de boxeo que quedará en la memoria no solo por lo ocurrido arriba del ring, sino también por el mensaje de amor que cerró el evento.