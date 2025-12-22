Entra una creciente a Carlos Paz: ¿en qué nivel está el dique?

Las sierras de Córdoba registraron lluvias persistentes durante toda la madrugada de este lunes y Villa Carlos Paz también fue alcanzada por las precipitaciones. En este momento, una leve creciente ya está ingresando a la ciudad y se espera que ese aporte se vea reflejado en las próximas horas en el nivel del lago San Roque.

Entra una leve creciente a Villa Carlos Paz tras las lluvias de toda la madrugada en las sierras.

El lago San Roque se encuentra en 32,65 m, aún 2,65 m por debajo del vertedero, y se espera que el aporte eleve el nivel en las próximas horas. pic.twitter.com/aNIR9byfRH — EL DIARIO (@diariocarlospaz) December 22, 2025

Según los registros oficiales correspondientes a las 7:00 de hoy, los principales diques de la provincia muestran una suba promedio de 0,27 metros en relación al sábado 20 de diciembre, como consecuencia de las lluvias caídas en las cuencas altas serranas.

Entre los incrementos más importantes se destaca el Dique La Viña, con una suba de 1,02 metros, seguido por Los Molinos, que aumentó 0,73 metros, y el San Roque, con un ascenso de 0,45 metros respecto a la misma fecha.

Actualmente, el lago San Roque se ubica en 32,65 metros, aún 2,65 metros por debajo de la cota de vertedero, aunque a este nivel deberá sumarse el efecto de la creciente que está ingresando en este momento a la ciudad.

El resto de los embalses provinciales también muestran una recuperación gradual, aunque todavía se mantienen por debajo de sus niveles máximos.

Se recomienda precaución en sectores cercanos a ríos y arroyos serranos ante posibles incrementos repentinos del caudal producto de nuevas lluvias aguas arriba.