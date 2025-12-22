Fotos: Los artistas en la alfombra roja de la Apertura de Temporada

Con una amplia oferta cultural, recreativa, deportiva y gastronómica, Villa Carlos Paz se posiciona como destino líder a nivel provincial y nacional para el verano 2026. Este domingo 21 de diciembre, se llevó adelante la fiesta de Apertura de Temporada en las instalaciones del boliche «Khalama».

La cartelera teatral cuenta con más de 80 obras teatrales y cada uno los artistas que se presentarán en la ciudad, tuvieron la oportunidad de desfilar por la alfombra roja y dialogar con la prensa.

La galería de fotos de la presentación que marca el inicio de la temporada y los looks de los famosos.