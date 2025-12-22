Milei agasaja a su Gabinete con un asado de fin de año en la Quinta de Olivos

En el marco de las fiestas de fin de año, la Quinta de Olivos volverá a ser el epicentro de la política oficialista este lunes por la noche, cuando el presidente Javier Milei encabece una cena informal, replicando la liturgia del asado que marcó el cierre de su primer año de gestión.

Con la mira puesta en un 2026 de reformas, el encuentro tendrá como objetivo consolidar la cohesión del Gabinete renovado y aceitar los mecanismos de cara a una semana decisiva en el Congreso.

El evento busca reeditar la postal de unidad de diciembre de 2024, cuando la cúpula libertaria celebró los hitos del debut gubernamental. Aquella vez, la imagen de los funcionarios con los "pulgares arriba" se volvió viral como símbolo del optimismo del sector; mientras que en la actualidad, el contexto suma nuevos protagonistas.

A diferencia del brindis anterior, esta cena contará con la presencia de los funcionarios que se integraron tras el recambio poselectoral, como Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa), quienes debutarán en este ritual.

Se espera que Milei exponga los principales indicadores económicos y presente el próximo año como el periodo clave para profundizar los cambios estructurales.

La "supersemana" en el Senado, clave para el Gobierno

Más allá de lo protocolar, la reunión ocurre en medio de una febril actividad parlamentaria, con proyectos claves para el Gobierno de Javier Milei.

De esta manera, mientras en Olivos se prepara el brindis, la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) ultima los detalles para dos frentes de batalla en el Senado este 26 de diciembre:

Presupuesto 2026: El Ejecutivo busca la sanción definitiva de la "ley de leyes" en sesiones extraordinarias, bajo la premisa innegociable del déficit cero.

Ley de Inocencia Fiscal: El oficialismo intentará dar un paso decisivo con esta norma que propone una reforma integral del régimen penal tributario y simplifica la declaración del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

Con este asado, el Gobierno busca enviar un mensaje de fortaleza antes de enfrentar las votaciones que definirán el margen de maniobra económica para el ciclo que comienza.