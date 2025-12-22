Milei aseguró que no vetará el Presupuesto, pero hará cumplir "el déficit cero sin crear impuestos"

El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, pese a que la oposición le bajó del texto original la derogación del financiamiento a las universidades y de la emergencia en discapacidad.

En declaraciones a LN+, sostuvo que “en la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas”, y amplió: “Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto. Hubo 14 contiendas de alguna manera. La primera fue lograr el quórum. La segunda, que la iniciativa se vote por capítulos. Luego aprobaron 11 capítulos de los 12 propuestos”.

El mandatario nacional destacó que "ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”.

Al ser consultado sobre si iba a aceptar la ley tal cual salió de Diputados, pese a las modificaciones a la propuesta original, Milei expresó: “Exactamente”.

“Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos", indicó Milei.

Y agregó: “A la luz de cómo evolucione el debate sobre el presupuesto, que seguirá en el Senado, yo no voy a vetar la ley de presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”.

De esta forma, Milei rechazó un veto al Presupuesto 2026, versión que circuló en Casa Rosada luego de que el capítulo 11 del proyecto fuera rechazado en Diputados.

Está previsto que el viernes 26 de diciembre el tema se discuta en el recinto de la Cámara de Senadores, donde podría ser convertido en ley.