Milei le deseó una "pronta recuperación" a Cristina Kirchner

En un gesto poco habitual dentro de la intensa confrontación política que caracteriza al escenario nacional, el presidente Javier Milei se refirió públicamente al estado de salud de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada de urgencia por un cuadro de apendicitis.

Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar este domingo por la noche, durante una entrevista concedida al periodista Luis Majul en la señal LN+. Fue la primera vez que Milei habló sobre la situación médica de la ex jefa de Estado, luego de que se conociera su internación y posterior intervención quirúrgica.

Consultado sobre el tema, el Presidente adoptó un tono inusualmente conciliador y subrayó la necesidad de separar las diferencias ideológicas del plano humano. “Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación”, expresó el líder libertario.

Milei marcó la distancia política

No obstante, en el mismo reportaje Milei volvió a marcar distancia en el terreno político y judicial. Como en otras oportunidades, reivindicó la condena que pesa sobre la dirigente peronista y rechazó las versiones que lo vinculan con supuestos acuerdos. “Me atribuyen pactos con Cristina y ella terminó presa en mi Gobierno”, afirmó.

El mensaje presidencial generó repercusión inmediata en el arco político y en las redes sociales, tanto por el contenido del deseo de recuperación como por el contexto de máxima polarización que atraviesa la Argentina. Mientras sectores valoraron el gesto institucional, otros lo interpretaron como una señal puntual que no modifica el duro enfrentamiento político entre ambos espacios.