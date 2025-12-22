Orso destacó la importancia de la Fiesta del Deporte para los talentos locales

El dirigente gremial Carlos Orso, uno de los fundadores y pioneros de la Fiesta del Deporte en Villa Carlos Paz, participó de la edición 2025 en el Espacio Mónaco y acompañó a los deportistas locales en su gran noche. Durante la ceremonia, fue elegido para entregar el premio «Trayectoria Deportiva» a Oscar Civalero, distinción que fue recibida por su familia.

«Para mí es un orgullo enorme estar presente en este tipo de celebraciones, tengo los mejores recuerdos de esa primera fiesta que organizamos junto a colegas hace 35 años atrás»; expresó Orso.

También destacó el trabajo realizado por la Agrupación de Periodistas Deportivos y la Municipalidad: «Quiero agradecer y destacar el trabajo que realizan todos los años la Agrupación de Periodistas Deportivos acompañados por el Secretario de Turismo, Deportes y Cultura, Sebastián Boldrini, y el Director de Deportes, Juan Solé, ya que sin ellos este tipo de ceremonias no sería posible».