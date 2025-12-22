Resolución ENARGAS I/910 - Obra de Gas Natural

1- Nombre de la Obra: Provisión de Gas Natural a calle Catamarca y Otras – Cosquín – Provincia de Córdoba. Este emprendimiento involucra la ejecución de la Red de Distribución Domiciliaria.

2- Delimitación Catastral: Conforme los planos de anteproyecto DC1057/023 - Red de Distribución, elaborados por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. La Red de Gas Natural involucra la instalación de cañería sobre la vereda Este de la calle Santa Fe, entre Onofre Marimón y Sabattini y contempla la cobertura total de las manzanas 26-2-017 y en forma parcial las manzanas 26-2-026, 019, 009, 005. Incluye también la cobertura total de las manzanas 25-3-019, 020, 021, 022, 040, 041, 073, 074, 081 y en forma parcial la manzana 25-3-042. Las manzanas mencionadas se emplazan en los barrios Marimón, La Huelga, Los Carolinos y Remembranza.

3- Cronograma de Ejecución y Definición de Etapas: el plazo de ejecución de la obra es de 180 días corridos, a partir de la autorización del ENARGAS. La obra se realizará en una etapa. Una vez habilitadas las obras, serán operadas y explotadas comercialmente por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. según el convenio suscripto entre la Municipalidad de Cosquin y la Distribuidora.

4- Ejecutor: Las obras serán realizadas por la Empresa Constructora Municipal de Cosquín, matrícula Nª 285, entidad que se encuentra inscripta en el Registro de Empresas Contratistas, y supervisada por la Distribuidora de Gas del Centro S.A.-

5- Monto de la Obra: - Red de Distribución: Materiales y Mano de Obra: $ 320.000.000,00 - (Pesos Trescientos veinte millones con 00/100 c/IVA incluido).

Los importes incluyen IVA, el costo del servicio domiciliario es de $ 46.490,14 c/IVA incluido)

6- Erogaciones Totales a Cargo de:

a) La Distribuidora (sin recupero): Asesoramiento y asistencia técnica y comercial, Anteproyecto de la obra prevista, Inspecciones técnicas, Interconexiones y empalmes a instalaciones existentes, Provisión de medidores para todas las categorías de clientes, habilitación y puesta en servicio, de acuerdo a la normativa vigente, elementos para acondicionamiento y odorización del gas, operación y mantenimiento de la obra.

b) Los Interesados: Los mismos abonarán el costo de la obra según se detalla a continuación:

Los importes consignados en el cuadro anterior se actualizarán mensualmente, mediante el índice del Costo de Construcción y Costo de Vida de la ciudad de córdoba, a partir de la presente publicación.

7- Modalidad de Pago: De los usuarios a la Municipalidad: Los frentistas beneficiados por la obra abonarán al Municipio de Cosquín, a través de un sistema de contribución por mejoras a partir de la aprobación de la Resolucion I/910 por parte del ENARGAS, el que está fijado en el Artículo 18º de la Ordenanza Nº 4284-25.

"Artículo 18º - Los contribuyentes podrán optar por la siguiente forma de pago:

1. De Contado con una bonificación del 30% (treinta por ciento) sobre el importe que le corresponde abonar.

2. Pago en hasta 6 (seis) cuotas sin interés con una bonificación del 10% (diez por ciento)

3. Pago en 8 (ocho) cuotas fijas sin interés

4. Pago en hasta 12 (doce) cuotas con un interés del 3% mensual

5. Pago en hasta 24 (veinticuatro) cuotas con un interés del 5% mensual

6. Pago en hasta 48 (cuarenta y ocho) cuotas con un interés del 1% mensual para jubilados o carenciados de única propiedad -fundado en encuesta socio económica mediante expediente administrativo"

Para gozar el descuento previsto para la Opción 6. Los beneficiarios deberán ser Jubilados, Pensionados y/o Personas de escasos recursos estableciéndose que:

a) Para aquellos Jubilados y Pensionados Nacionales o Provinciales que perciban haberes menores a dos veces el haber mínimo Jubilatorio Nacional gozarán de un descuento del 20% sobre el importe que le corresponde abonar.

b) Para Personas de escasos recursos gozaran de un descuento del 20% sobre el importe que le corresponde abonar.

SON CONDICIONES Y REQUISITOS para acogerse a los beneficios establecidos en el inciso a), cumplimentar con lo siguiente:

a) Que el inmueble afectado por la obra y cuyo descuento se solicita sea la única propiedad que posea el beneficiario.

b) Que el inmueble esté destinado a vivienda y ocupado efectivamente Jubilado o Pensionado no tenga otro ingreso proveniente de otra actividad.

d) Que el total del Ingreso del Jubilado o Pensionado y del grupo familiar cohabitante, en caso de existir, no supere los montos equivalentes a dos veces la jubilación mínima.

SON CONDICIONES Y REQUISITOS para acogerse a los beneficios establecidos en el inciso b), cumplimentar con lo siguiente:

a) Que el inmueble afectado por la obra y cuyo descuento se solicita sea la única propiedad que posea el beneficiario.

b) Que el inmueble esté destinado a vivienda familiar y ocupado efectivamente por el solicitante.

e) Informe socio-económico consignando la capacidad contributiva del grupo familiar conviviente.

8- Financiamiento: Se informa que no existe asistencia financiera de entidades/organismos, salvo el propio de la Municipalidad de Cosquín.

9- Documentación y Registro de Oposición: se encontrará habilitada la oficina destinada a consultas, información y Registro de Oposición y Observaciones, en La Municipalidad de Cosquín, calle Salta Nº 741 de la Localidad de Cosquín, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 12.00 hs. (secretaria de Gbierno), a partir del día siguiente a la presente publicacion y por un plazo de treinta (30) días corridos según lo establece la normativa vigente. Dicha oficina cuenta con el proyecto correspondiente a las obras propuestas, los convenios que dan origen a este emprendimiento y las ordenanzas que dan el marco legal a la obra. El registro de Oposición y Observaciones se pone a consideración de quienes acrediten fehacientemente ser propietarios frentistas, futuros beneficiados por la obra.