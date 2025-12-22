Tanti abrió las inscripciones para la Escuela de Verano 2025

La Municipalidad de Tanti informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela de Verano, destinada a niños y niñas de entre 6 y 14 años. El período de inscripción comenzó el 23 de diciembre y los cupos son limitados.

Las familias interesadas deben retirar la declaración jurada y la ficha médica en la Oficina de Informes, ubicada sobre Ruta 28, de lunes a viernes, en el horario de 8:30 a 15:30. Una vez presentada la documentación completa, el niño o la niña quedará formalmente inscripto.

Desde el municipio señalaron que existe la posibilidad de acceder a becas, las cuales estarán sujetas a la evaluación de cada caso particular.

Además, antes del inicio de las actividades, se llevará a cabo una reunión informativa con madres, padres y/o tutores, junto a las profesoras a cargo, donde se brindarán detalles sobre las actividades, el programa y la organización general de la Escuela de Verano.

Para más información o consultas, se encuentra disponible el teléfono 3541 653496.