Autorizan un aumento del servicio de cloacas en cuatro localidades de Punilla

El Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba autorizó un aumento del 26,2 % en la tarifa del servicio de cloacas que se presta en las localidades de La Falda, Villa Giardino, Huerta Grande y Valle Hermoso. El incremento alcanzará tanto al cargo fijo como al variable y comenzará a reflejarse en las próximas facturas de los usuarios.

Se trata del primer ajuste tarifario del año para este servicio, luego del último aumento aplicado a fines de 2024. La actualización fue aprobada con el argumento de adecuar los valores a los costos operativos, de mantenimiento y de funcionamiento del sistema cloacal que abastece a estas localidades del Valle de Punilla.

El incremento se suma a una seguidilla de aumentos en los servicios básicos y genera preocupación entre vecinos de la región, que advierten sobre el impacto que tendrá la suba en las economías familiares en el actual contexto económico.

Desde distintos sectores se reclama mayor control y transparencia sobre la estructura de costos del servicio, mientras los usuarios analizan cómo absorber el nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir en los próximos períodos de facturación.