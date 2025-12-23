Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

martes, 23 de diciembre de 2025 · 10:58

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para diciembre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 9: martes 23 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.