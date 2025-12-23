anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este martes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para diciembre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
DNI terminados en 9: martes 23 de diciembre.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
