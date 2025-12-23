Desmoronamiento en la Ruta 28: explican qué tramo se puede usar

El Ministerio de Seguridad de Córdoba aclaró este martes la situación del tránsito sobre la Ruta Provincial 28, luego de la difusión de información vinculada a un desmoronamiento registrado durante el fin de semana.

Según se informó oficialmente, el tramo que va desde Tanti hasta el tercer túnel —obra inaugurada recientemente— se encuentra en perfecto estado de circulación y no presenta restricciones al tránsito vehicular.

El corte se produjo en un sector diferente de la traza, específicamente en el tramo que se extiende desde la finalización de la obra del tercer túnel hasta la zona de El Cadillo, un sector que ya cuenta con tránsito restringido. Allí se registró un desmoronamiento que motivó la interrupción de la circulación por razones de seguridad.

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que la circulación está habilitada con normalidad hasta el tercer túnel y solicitaron a quienes transitan por la zona respetar la señalización y las indicaciones vigentes en los sectores restringidos.