El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2025 será pionero en accesibilidad e inclusión

Por primera vez en su historia, el festival más importante de la cultura coscoína contará con un programa integral de accesibilidad e inclusión, destinado a garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del evento y participar de manera activa en todas sus instancias.

La iniciativa es impulsada por la gestión del intendente Raúl Cardinali, a través del Programa Municipal de Discapacidad e Inclusión, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, y busca transformar al festival en un modelo de cultura accesible e inclusiva.

Entre las principales medidas se destaca la entrega de entradas gratuitas mediante un sistema online con cupo diferenciado para personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, se promueve la inclusión laboral, generando oportunidades de trabajo para personas con discapacidad durante las nueve noches del festival.

El programa también contempla la instalación de cuatro carros móviles y un punto fijo de venta para la comercialización de productos culturales elaborados por personas con discapacidad, así como la implementación de señalización accesible con pictogramas y la adaptación de sectores específicos dentro del predio.

Asimismo, se dispondrá de un Punto de Accesibilidad fuera del predio y de personal especialmente capacitado en atención inclusiva, con el objetivo de garantizar una experiencia segura, respetuosa y equitativa para todos los asistentes.

Desde el municipio destacaron que esta política pública reafirma el compromiso con una cultura entendida como un derecho fundamental, y posiciona a Cosquín como una ciudad que construye un festival diverso, inclusivo y representativo de toda su comunidad.