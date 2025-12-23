FUPA resguarda a un zorrito hallado en el centro y espera a Policía Ambiental

Un zorrito fue encontrado en las últimas horas en una playa de estacionamiento ubicada sobre calle Lisandro de la Torre, en Villa Carlos Paz. Ante la situación, integrantes de FUPA realizaron un resguardo provisorio del animal y dieron aviso a la Policía Ambiental, que será la encargada de su traslado y evaluación.

Desde la protectora remarcaron que se trata de fauna silvestre, por lo que ni veterinarios particulares ni proteccionistas pueden intervenir directamente sobre este tipo de animales. En ese sentido, explicaron que no se trata de falta de voluntad, sino de la ausencia de insumos, conocimientos específicos y habilitación legal para su manipulación.

Además, advirtieron que los zorros son animales salvajes y que intentar capturarlos sin preparación puede representar un riesgo tanto para las personas como para el propio animal. Según detallaron, en la jornada previa estuvieron varias horas intentando resguardar a una hembra en la zona de Tupungato y Cerró Blanco, y luego dedicaron parte de la siesta a lograr la captura de este ejemplar.

Desde FUPA insistieron en la importancia de dar aviso a las autoridades correspondientes ante la aparición de fauna silvestre en áreas urbanas, evitando el contacto directo y cualquier intento de traslado por cuenta propia.