Habilitan el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia

El Gobierno nacional habilitó el traslado de mascotas en servicios de micros y trenes de larga distancia, subsanando un vacío legal y equiparando estos medios con los estándares que ya regían para el transporte aéreo. La medida fue adoptada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía mediante la Resolución 2076/2025.

La normativa establece que el traslado no es libre, sino estrictamente regulado, con el objetivo de priorizar la seguridad vial y la salubridad durante el viaje. En todos los casos, el animal deberá viajar dentro de un contenedor o transportador adecuado, que debe permanecer cerrado durante todo el trayecto.

El reglamento autoriza tres ubicaciones posibles para el transportador: sobre la falda del pasajero responsable, debajo del asiento delantero o en el asiento contiguo, siempre que este haya sido adquirido. En cualquiera de las opciones, el contenedor deberá estar asegurado con el cinturón de seguridad.

La responsabilidad total del animal recae sobre el pasajero mayor de edad, quien debe portar y exhibir constancia de vacunación antirrábica vigente, además de cualquier otra documentación que pueda ser exigida al momento del abordaje o durante controles.

La resolución también dispone que solo se permitirá un animal doméstico por pasajero adulto y que el responsable deberá garantizar que la mascota no genere molestias a terceros, así como su custodia y bienestar integral durante el viaje.