La hermana de Messi se descompensó y se accidentó mientras manejaba

EE.UU. La boda de María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi, que estaba prevista para el 3 de enero en Rosario e iba a reunir a toda la familia del capitán de la Selección argentina, quedó suspendida de manera abrupta luego de un delicado episodio de salud que sufrió la diseñadora en las últimas horas.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito en LAM (América TV), en dialogo con Celia Cuccittini, la madre de la familia Messi, quien detalló que la hermana menor del futbolista sufrió una descompensación mientras manejaba, lo que derivó en un accidente con consecuencias físicas importantes.

Según explicó el conductor al aire, María Sol se descompensó mientras conducía su vehículo, perdió el control y terminó protagonizando un accidente que encendió todas las alarmas. Tras ser asistida y sometida a estudios médicos, los profesionales confirmaron que se fracturó dos vértebras y sufrió quemaduras, motivo por el cual deberá atravesar un período de recuperación que obliga a postergar indefinidamente el casamiento que tenía organizado con Julián “Tuli” Arellano, entrenador del Inter Miami.

Mientras avanza la recuperación, el entorno de María Sol Messi llevó tranquilidad respecto a su estado general de salud. Tal como aclaró Ángel de Brito, la diseñadora está fuera de peligro, ya se encuentra en su país de origen y comenzó un proceso de rehabilitación en Rosario, acompañada de cerca por su familia. Sin embargo, las lesiones que sufrió (fractura de dos vértebras, una quemadura de consideración, una lesión en la muñeca y una fractura en el talón) implican una recuperación prolongada, incompatible con la organización de una boda en el corto plazo.

Fue Celia, la madre de la familia Messi, quien ratificó la información y expresó la angustia lógica que atraviesan por estas horas. “Ella está bien, ya está en Argentina”, le aseguró a De Brito, aunque también manifestó su preocupación por la filtración de la noticia, teniendo en cuenta que María Sol siempre eligió mantenerse alejada de los medios y preservar su vida privada.