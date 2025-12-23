Navidad en Punilla

Papá Noel recorrerá Cabalango, cuándo, dónde y cómo será la vista

La visita será a caballo, con un recorrido por las calles desde las 18, en una propuesta pensada para compartir en familia
Sociedad
martes, 23 de diciembre de 2025 · 11:22

Este martes 23 de diciembre, Papá Noel visitará la localidad de Cabalango y realizará un recorrido a caballo por distintos puntos del pueblo, en una actividad pensada especialmente para que vecinos y familias puedan vivir un momento de encuentro y espíritu navideño.

La recorrida comenzará a las 18 y se extenderá por diferentes sectores de la localidad, permitiendo que grandes y chicos puedan saludar a Papá Noel, acercarse a sacarse fotos y compartir la ilusión previa a la Nochebuena.

La propuesta forma parte de las actividades navideñas impulsadas en la comunidad y busca generar un clima festivo y cercano, llevando la celebración a cada barrio y reforzando el espíritu de las fiestas en un entorno familiar.

Desde la organización invitaron a los vecinos a acompañar el recorrido y a participar de esta iniciativa que suma color y alegría a la previa de la Navidad en Cabalango.

